STANOTTE CALCIO MONDIALE NAPOLI – BARCELLONA MENTRE SI TRATTA LOZANO

IL NAPOLI CALCIO PRONTO ALLA SFIDA CON IL BARCELLONA

Una conferenza stampa pacata tipica del mister azzurro Ancelotti sicuro di avere una squadra competitiva.

Alla vigilia della sfida contro il Barça (in programma giovedì 8 alle 1.30 italiane), Ancelotti ha parlato in conferenza stampa, sottolineando l’importanza del doppio test contro i Blaugrana, privi di Leo Messi che è rimasto in Spagna infortunato: “Abbiamo fatto una preparazione importante e ora è il momento di confrontarsi con le migliori squadre. Siamo felici di essere venuti qui per disputare amichevoli di livello come queste. Mi auguro che la squadra in queste due partite con il Barcellona possa ripetere le prestazioni delle ultime due amichevoli, nelle quali abbiamo giocato con personalità. Mi auguro che possa essere così anche con il Barcellona”. Alle parole di Ancelotti si è collegato anche Callejon, che ha confermato la rilevanza delle prossime due gare: “Queste due partite serviranno per valutare la nostra condizione. Vogliamo ripetere le ultime prestazioni”. Ancelotti ha poi risposto ad alcune domande sul campionato, sostenendo la competitività delle pretendenti al titolo: “La serie A è sempre più un campionato competitivo con diverse squadre che hanno rinforzato la rosa per fare bene in questa stagione”.

CALCIOMERCATO TUTTONAPOLI

In Messico sono certi: Lozano è del Napoli. Titola così in primo piano sulla sua home page il portale SportMediaset, che cerca di fare il punto sulla trattativa per il messicano: “In Messico sembrano caduti anche gli ultimi dubbi: Hirving “Chucky” Lozano giocherà nel Napoli. Una notizia che era nell’aria da tempo, ma che secondo diverse fonti giornalistiche messicane adesso è una certezza assoluta. Difficile che possa essere un abbaglio, perché Lozano da quelle parti è una specie di eroe nazionale. Tutti i particolari dell’operazione erano altrettanto chiari: Lozano costerà 42 mln, cifra della clausola rescissoria sulla quale il Psv Eindhoven ha sempre detto di non voler fare sconti. Aurelio De Laurentiis era rassegnato in partenza a questo tipo di investimento. Il giocatore avrà un contratto di 5 anni per una cifra di circa 4,5 milioni a stagione più bonus. L’ultimo scoglio da superare era quello dei diritti d’immagine, ma secondo i colleghi anche questo sarebbe stato superato”.