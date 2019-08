Sport : la Juventus vince la ‘prima’ a Parma, ma non convince

La Juventus campione d’Italia, vince la prima di campionato 1-0 al Tardini di Parma, ma non convince, si è visto un primo tempo abbastanza buono con gioco veloce e scambi ‘alla Sarri’ ed un secondo tempo ‘alla Allegri’, La Juve è ancora una via di mezzo, i nuovi acquisti non sono stati schierati dall’inizio, Ronaldo ha avuto alcune giocate delle sue ed un gol annullato dal VAR per fuorigioco, ma non è al top della forma ancora, Higuain è stato preferito a Dybala, un buon primo tempo poi calato, Chiellini la solita sicurezza nella sua area, forse il migliore dei bianconeri, autore anche del gol vittoria al 21′ del primo tempo. Dall’altro lato un Parma molto combattivo, bene Brugman che tornava a disputare una gara in A dopo 2 anni, cosi cosi Gervinho, uno dei più attesi alla vigilia.

Tabellino e cronaca

Parma Juve 0-1: il tabellino

Rete: 21′ Chiellini

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Barillà (85′ Karamoh), Brugman (77′ Grassi), Hernani; Kulusevski (57′ Siligardi), Inglese, Gervinho. A disp. Pepin, Ceravolo, Scozzarella, Dermaku, Colombi, Sprocati, Ricci, Cornelius, Kucka. All. D’Aversa

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira (63′ Rabiot), Pjanic, Matuidi; Douglas Costa (71′ Cuadrado), Higuain (83′ Bernardeschi), Ronaldo. A disp. Buffon, Pinsoglio, De Ligt, Dybala, Danilo, Mandzukic, Can, Demiral, Bentancur. All. Martusciello (assente Sarri influenzato)

Ammoniti: 27′ Kuluseski, 45′ Hernani, 53′ Khedira, 88′ Bernardeschi, 90+1 Pjanic

Arbitro: Maresca di Napoli

Parma Juve: la diretta live

1′ Calcio d’inizio – Partiti al Tardini

3′ Cross De Sciglio – Pallone rimpallato col petto da Barillà

4′ Tiro Douglas Costa – Il brasiliano converge dalla destra e lascia partire il mancino. Fuori di un paio di metri

5′ Alex Sandro anticipa Kulusevski – Il brasiliano abile di testa, poi subisce fallo

6′ Tiro Ronaldo – Destro violento di controbalzo sulla sponda di Higuain. Pallone alto

8′ Traversone De Sciglio – Altro bel suggerimento del 2, Jacoponi in affanno

11′ De Sciglio cerca Higuain – Pallone basso e teso, chiude la difesa del Parma

12′ Occasione Ronaldo – Anticipa di testa Laurini in area, gran torsione ma il pallone termina alto di poco

13′ Tiro Inglese – Girata improvvisa su un pallone sporco. Risponde pronto Szczesny

16′ Tiro Hernani – Piazzato dal limite, blocca centrale Szczesny

19′ Spaccata di Inglese in anticipo su Chiellini – Blocca centralmente Szczesny

21′ Gol Chiellini – Dopo la respinta da corner di Sepe, tiro volante di Alex Sandro e successiva deviazione di Chiellini in rete

23′ Uscita Sepe – Bravissimo ad anticipare Chiellini lanciato verso la porta su lancio lung

26′ Occasione Inglese – Libero a destra riceve e converge. La sua conclusione a botta sicura viene murata da Chiellini

27′ Ammonito Kulusevski – Trattenuta tattica su Douglas Costa

29′ Ronaldo sbaglia – Super azione della Juve. Scambio veloce tra Pjanic, Higuain e CR7 che davanti a Sepe non trova lo specchio

31′ Cooling Break – Si ferma il gioco per rifiatare

34′ Gol annullato a Ronaldo – Invalidato il raddoppio del portoghese. Ripartenza veloce di Douglas Costa che conduce la transizione che scarica per CR7. Sterzata e destro secco incrociato di Cristiano. L’arbitro convalida ma il Var ravvisa un fuorigioco invisibile a occhio nudo

38′ Tiro Douglas Costa – Apparecchi Higuain, il tiro dal limite del brasiliano viene smorzato in corner

43′ Punizione Pjanic – Traiettoria rimbalzante ma centrale. Blocca Sepe dopo il tocco su manto erboso

45′ Ammonito Hernani – Brutto fallo ai danni di Ronaldo. Pestone in netto ritardo

45+3′ Fine primo tempo – Termina la prima frazione

46′ Inizio ripresa – Si riparte a Parma

48′ Tackle De Sciglio – Intervento rischioso ma efficace sulla percussione di Gervinho

50′ Doppia occasione potenziale – Prima Higuain non trova l’aggancio, poi De Sciglio sbaglia completamente il cross dopo un controllo difettoso

51′ Errore De Sciglio – Sbaglia un passaggio orizzontale e rischia di mandare in porta il Parma

53′ Ammonito Khedira – Intervento duro su Barillà al limite

54′ Punizione Bruno Alves – Destro secco sulla barriera

56′ Graziato Gervinho – Piede a martello su Pjanic, nemmeno giallo

60′ Tiro Ronaldo – Douglas Costa apparecchia in area per il portoghese che calcia alto

61′ Tiro Higuain – Grande azione di De Sciglio sulla destra. Poi Douglas Costa per Higuain: la conclusione (deviata) del Pipita termina sul fondo

66′ Mancino Ronaldo – Conclusione violenta dopo la sterzata. Sepe respinge con un riflesso

72′ Tiro Critiano Ronaldo – Si costruisce e spara. Blocca a terra Sepe

74′ Cooling break – Nuova pausa per i calciatori in campo

80′ Colpo di testa Higuain – Azione alla mano della Juve. Il cross delicato di Matuidi non viene impattato bene dal Pipita

82′ Occasionissima Parma – Inglese e Gervinho bisticciano col pallone, poi l’ivoriano in offside

88′ Ammonito Bernardeschi – Sgambetto dopo aver perso palla

90+1′ Ammonito Pjanic – Fallo in ritardo su Iacoponi

90+3′ Punizione Hernani – Sassata dai 35 metri, pallone largo di un metro