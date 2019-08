Sorrento. Violenza inaudita su di un giovane dopo una serata in discoteca

Sorrento centro. Fine di una serata in discoteca che si è trasformato in un campo di battaglia. Il ragazzo, uscito per andare a prendere la macchina, parcheggiata poco distante il locale è stato raggiunto da un gruppo di ragazzi e selvaggiamente picchiato. Gaspare, residente a Pimonte, ora si trova nel reparto di Chirurgia dell’Ospedale S.Leonardo di Castellammare; gli è stato asportato la milza. I medici l’hanno operato d’urgenza nella notte tra il sabato e la domenica del fine settimana scorso.

Le Forze dell’Ordine stanno cercando di fare chiarezza sull’aggressione, varie le ipotesi, tra cui un possibile litigio avvenuto all’interno della discoteca