Sorrento. Viabilità, ripartono le Ztl estive

Torna nel centro cittadino di Sorrento la zona a traffico limitato. A partire da domani, 7 agosto, e fino al 27 ottobre prossimo, entrerà in vigore il nuovo dispositivo che prevede la chiusura di alcuni tratti nei giorni feriali, dalla mezzanotte alle ore 7, dalle 10,30 alle 14 e dalle 17 alla mezzanotte successiva mentre, nei festivi, il divieto di transito riguarderà l’intero arco della giornata.

Le Ztl istituite dal provvedimento riguardano il tratto di Corso Italia compreso tra piazza Tasso e via Marziale; l’area compresa tra parco Tasso, via Fuorimura e viale Caruso; la zona tra via Correale e l’incrocio con via Califano in direzione piazza Tasso; piazza Lauro; via Marziale.

“Siamo in attesa dell’autorizzazione da parte del ministero dell’Interno – spiega il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo -. Non appena avremo il via libera, attiveremo tre nuovi varchi elettronici per il controllo del transito veicolare, prezioso ausilio all’attività della polizia locale”.