Sorrento. Un ex studente del liceo Salvemini realizza il personaggio di Timon del film “Il Re Leone”

Sorrento. Il 29enne Mario Ercolano, ex studente del liceo Salvemini, ha collaborato al film “Il Re Leone” da poco uscito nei cinema di tutta Italia ricevendo grandi consensi ed è in programmazione anche in penisola sorrentina. Mario, negli studi di MPC a Londra, ha realizzato il personaggio di Timon, il suricato. Il nome di Mario Ercolano compare nei titoli di coda del film portando in alto anche il nome della sua Sorrento. Esprimiamo i nostri complimenti a Mario per il lavoro svolto e gli auguriamo di ottenere sempre maggiori successi e invitiamo i nostri lettori a regalarsi una serata al cinema per guardare un film bellissimo che contiene anche un pezzetto della penisola sorrentina.