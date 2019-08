Sorrento. Tragedia sfiorata alla Regina Giovanna, bagnante salvato dalla Capitaneria di Porto .Guardia Costiera di Castellammare di Stabia relativo ad un intervento che ha visto coinvolto un bagnante gravemente ferito ed in stato di choc nei pressi degli scogli della Regina Giovanna in località Capo di Sorrento.

Gli uomini della Guardia Costiera, impossibilitati al raggiungere la terraferma a causa della presenza di scogli affioranti e delle avverse condizioni meteo marine (era presente in zona una forte risacca) hanno requisito un piccolo tender di circa 2 metri unico mezzo idoneo a raggiungere il sito e congiuntamente al personale medico del 118, intervenuto via terra, e dopo opportuno trasbordo sul gommone in dotazione al Comando hanno trasportato il malcapitato presso il porto di Sorrento dove ad attenderlo vi era un ambulanza prontamente allertata.

Ricordiamo che nelle zone scogliere , fra Sorrento e Massa Lubrense, sono stati diversi gli incidenti a mare e ci è scappato anche il morto.