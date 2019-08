SORRENTO. Tragedia a Piazza Tasso questa notte. Un giovane è precipitato nel Vallone dei Mulini, a ridosso di Piazza Tasso , perdendo la vita. Non è ancora certa la dinamica se si sia trattato di un incidente o un suicidio .

Per il recupero del corpo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I pompieri con un carro gru sono riusciti a calarsi nel profondo ed impervio dirupo ed utilizzando un verricello hanno portato al livello della strada la salma del ragazzo.

Il giovane Vincenzo De Lucia, originario di Piano di Sorrento, , lavorava in un locale della zona. A dare l’allarme la ex fidanzata e gli amici che lo avrebbero visto buttarsi o cadere . Di famiglia per bene e stimata, il padre è un ex poliziotto. Questa tragedia ha sconvolto tutti . Sul posto i carabinieri che hanno inviato un’informativa alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata ( Napoli ) .