Sorrento. Sulla movida interviene il consigliere Acampora “Più controlli e più multe per limitare i danni”

Sorrento. Riceviamo e pubblichiamo una lettera con un intervento del consigliere di maggioranza comunale Antonino Acampora sulla movida sorrentina.

Il consigliere, leggendo un nostro articolo su un’ordinanza che regolasse il by night di Pompei, decide di fare un paragone, consigliando l’intervento di più pattuglie dei militare per il posto di blocco e di liminare anche a Sorrento la vendita di alcolici per evitare altri spiacevoli inconvenienti come risse, incidenti e schiamazzi notturni, sottolineando che i trasgressori dovrebbero essere puniti con multe salatissime.

Ecco cosa ci scrive.

Cara redazione,

come anticipato telefonicamente mi preme sottolineare un particolare circa l’articolo pubblicato pochi giorni fa riguardante l’ordinanza emanata dal Sindaco di Pompei circa la movida notturna e la vendita degli alcoolici entro le ore 23; a tale articolo e’ anche intervenuto il presidente della confesercenti Gianluca Machetti mio caro amico, intervento molto preciso e mirato che sposo pienamente.

Il mio intervento non è un polemizzare ma chiarire alcuni aspetti essendo io consigliere comunale della città di Sorrento ma in primis come cittadino: quando si dice che tutta la movida di Pompei e zone limitrofi si sposterà in penisola sorrentina non può che farci piacere ma e’ importante precisare alcuni aspetti, il primo e’ che la stessa ordinanza esiste anche a Sorrento già da diversi anni, quindi chi viene a Sorrento deve sapere che le regole SI RISPETTANO, la seconda e che noi non siamo come forse si vuole fare intendere leggendo l’articolo un città che accoglie chi pare senza tenere conto di nulla.

Consentitemi e gradirei che lei evidenziasse questo, un ringraziamento a tutte le forze dell’ ordine, che nonostante le problematiche di organico, mezzi e quant’altro continuano a svolgere il loro lavoro in maniera impeccabile nella nostra Penisola Sorrentina dove arrivano migliaia di turisti ogni giorno.

Per concludere e lo farò presente al nostro Sindaco Giuseppe Cuomo sempre disponibile in tutto, di prevedere un incontro con le stesse forze dell’ordine per discutere di questi spiacevoli e tristi eventi accaduti ultimamente in Penisola, risse, incidenti stradali che purtroppo guarda caso si collegano proprio al tema della movida e dalla vendita senza controllo degli alcoolici.

Antonino Acampora consigliere di maggioranza della lista nuova Sorrento che fa’ capo all’assessore Massimo Coppola, capogruppo della stessa