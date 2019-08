Sorrento, si rigioca nel girone con le pugliesi

Ci saranno ancora trasferte in terra di Puglia, in Campania e su campi di neopromosse e qualche fallita ma rifondata

Sorrento – Sono stati varati i gironi della Serie D ed i costieri giocheranno ancora con le pugliesi in quello H.

Ci saranno ancora trasferte in terra di Puglia, in Campania e su campi di neopromosse come

Agropoli, Brindisi, Casarano, Gladiator e Grumentum Val d’Agri, e qualche fallita ma rifondata , il Foggia, ed inoltre si farà visita alla Nocerina, che dal girone siciliano e passato in quello pugliese-campano-lucano.

Non è un girone facile ma molti campi della scorsa stagione sono conosciuti dai rossoneri, e specialmente da mister Maiuri che in Puglia abita con la sua famiglia, bisogna stare attenti anche alle neopromosse che non sono le ultime arrivate. Né sa qualcosa il Sorrento con l’Agropoli, con un campionato disputato fino all’ultimo minuto, con un testa a testa domenica dopo domenica.

Intanto in terra irpina continua il ritorno e le amichevoli, anche se non di spessore ma che sempre servono a testare il lavoro fino ad oggi effettuato.

È stata disputata una seduta di allenamento congiunto con i ragazzi dell’ACLI SEI-DO-KAN di Cicciano, in cui i rossoneri hanno testato il ritmo partita in vista dell’esordio stagionale tra dieci giorni. In gran spolvero gli attaccanti Bonanno e Pedrabissi, autori rispettivamente di sei e cinque marcature. Micidiale sotto rete anche il giovane Sannino, classe 2001, autore di un poker nel finale.

Prima formazione: Scarano (Semertzidis), Peluzzi, Masullo, Vodovic Cvijanovic, Cacace, Fusco, Cassata, De Rosa, Vitale, Bonanno, Gargiulo.

Seconda formazione: Semertzidis (Stinga), Cesarano, Esposito, Keita, Raimondi, Fusco (Cinque), Bozzaotre, La Monica, Sannino, Pedrabissi, Bonanno (Kontopoulis).

Sono andati a segno: De Rosa, Peluzzi, Bonanno, Cacace, Cassata, Vitale, Fusco, Pedrabissi, Kontopoulis, Cinque, Sannino, Esposito.

Domenica pomeriggio, ore 17, sempre in quel di Nusco, il Sorrento ospiterà l’Eclanese.

Questi i nove gironi di Serie D:

Girone A: Borgosesia, Bra, Casale, Chieri, Fossano, Verbania, Fezzanese, Lavagnese, Ligorna, Sanremese, Savona, Vado, Ghivizzano, Lucchese, Prato, Real Forte Querceta, Seravezza, Caronnese

Girone B: Arconatese, Brusaporto, Caravaggio, Castellanzese, Dro Alto Garda, Folgore Caratese, Inveruno, Legnano, Levico Terme, Milano City, Nibionnoggiono, Ponte San Pietro, Pro Sesto, Scanzorosciate, Seregno, Sondrio, Tritium, Villa Valle, Virtus CiseranoBergamo, Virtus Bolzano

Girone C: Adriese, Ambrosiana, Belluno, Caldiero Terme, Campodarsego, Cartigliano, Chions, Cjarlins Muzane, Delta Rovigo, Este, Legnago, Luparense, Mestre, Montebelluna, San Luigi, Tamai, Union Clodiense Chioggia, Union Feltre, Vigasio, Villafranca

Girone D: Alfonsine, Breno, Calvina, Ciliverghe, Correggese, Crema, Fanfulla, Fiorenzuola, Forli, Lentigione, Mantova, Mezzolara, Progresso, Sammaurese, Sasso Marconi Zola, Savignanese, Sporting Franciacorta, Vigor Carpaneto

Girone E: Aglianese, Albalonga, Aquila Montevarchi, Bastia, Cannara, Citta di Foligno, Flaminia, Follonica Gavorrano, Grassina, Grosseto, Monterosi, Pomezia Ponsacco, San Donato Tavarnelle, San Giovannese, Scandicci, Tuttocuoio, Sporting Trestina

Girone F: Atletico Porto Sant’Elpidio, Atletico Terme Fiuggi, Avezzano, Chieti, Citta di Campobasso, Jesina, Matelica, Montegiorgio, Olympia Agnonese, Pineto, Real Giulianova, Recanatese, Sangiustese, San Marino, San Nicolo Notaresco, Tolentino, Vastese, Vastogirardi

Girone G: Academy Ladispoli, Aprilia Racing, Arzachena, Budoni, Cassino, Citta’ di Anagni, Lanusei, Latina, Muravera, Ostia Mare, Portici, Pro Calcio Tor Sapienza, Sassari Latte Dolce, Team Nuova Florida, Torres, Trastevere, Turris, Vis Artena

Girone H: Agropoli, Audace Cerignola, Bitonto, Brindisi, Casarano, Città di Fasano, Fidelis Andria, Foggia, Francavilla, Gelbison, Gladiator, Gravina, Grumentum, Nardò, Nocerina, Sorrento, Taranto, Team Altamura

Girone I: Acireale, Biancavilla, Castrovillari, Cittanovese, Corigliano Calabro, Giugliano, Licata, Marina di Ragusa, Marsala, Acr Messina, Fc Messina, Nola, Palermo, Palmese, Roccella, Savoia, San Tommaso, Troina.

