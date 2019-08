Sorrento. Sconti sulle strutture Abbac per i partecipanti del Gay Pride

Le novità in vista del primo Gay Pride della Penisola Sorrentina, continuano. L’attesa è tanta, ma anche le polemiche.

L’Abbac, in occasione di quest’evento del 14 settembre che si terrà a a Sorrento, ha sottoscritto una convenzione con le associazioni organizzatrici della manifestazione. L’obiettivo è fornire pernotti e strutture ricettive per il soggiorno di ospiti e partecipanti della manifestazione. Le strutture ricettive iscritte all’Abbac applicheranno uno sconto pari al 10% sul prezzo della camera e riceveranno le prenotazioni mediante un modulo online fornito alla platea di partecipanti alla manifestazione.

“Ci occupiamo di accoglienza e ospitalità e una manifestazione del genere è in linea con il modo aperto e senza filtri dei nostri gestori che fanno delle diversità un’opportunità di dialogo e scambio culturale e umano – dichiarano il presidente Abbac Agostino Ingenito ed il coordinatore Abbac Penisola Sorrentina Sergio Fedele –. Auspichiamo di poter offrire il nostro contributo per garantire il soggiorno agli ospiti che avranno necessità di stare in penisola sorrentina e aree vesuviana e circostanti per raggiungere Sorrento, località scelta per il pride”.

Lo sconto è applicato per l’intero periodo di pre e post evento. Una delegazione Abbac, composta da rappresentanti locali e gestori ricettivi prenderà parte al corteo.