Sorrento. Rissa nella notte al Capo. Sentiamo una delle vittime: ecco com’è andata

I ragazzi non li hanno ancora denunciati, avranno tempo 90 giorni per farlo ma sono già stati contattati gli avvocati e presto partirà anche la denuncia.

“E’ un mio pensiero: per me le ragazze non devono essere infastidite a prescindere, magari solo le sono loro a volerlo. Le coppie escono per divertirsi ed è assurdo trovare un gruppo di 5 idioti ubriachi che ti infastidiscono, solo perché qualche cocktail è andato storto. Grazie Positanonews per esservi occupati della nostra storia.

Mi fa ancora rabbia che si rischiava una violenza sessuale se non fossimo stati coraggiosi. Mi dispiace per la ragazza di mio cugino che ha dovuto subire quelle luride mani sul suo corpo.” – Queste le parole di Lollo alla nostra intervista.