Sorrento. Fuori pericolo la ragazza che ha tentato il suicidio ieri, ma i servizi sociali che fanno? Non vogliamo entrare nei particolari della vicenda. Purtroppo ieri una ragazza ha cercato di togliersi la vita, per fortuna è stata salvata. Ma troppo spesso arrivano in redazione tante persone con problematiche, pensano che Positanonews con un articolo possa risolvere qualcosa, persone allettate con malattie gravi con i familiari a fare la spola burocratica da incubo con tempi inaccettabili all’ASL e a Sant’Agnello, una donna di Ticciano di Vico Equense disperata per una sentenza del tribunale di Torre Annunziata che non le affidava la figlia nonostante il padre avesse vari precedenti penali, e lei in difficoltà non sapeva a chi chiedere per sostenersi per i mancati aiuti. Gente sola, in crisi. Una società che pensa solo ai B & B e si disumanizza. Parliamo in generale di una società distratta dai rapporti umani e sociali.