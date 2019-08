Sorrento. Oggi i funerali di Lia. Il fidanzato non ci sarà

Si terranno questo pomeriggio i funerali della povera Lia Lou Di Massa, la ragazza inglese che giorni fa è morta sul colpo dopo un tragico incidente automobilistico tra Sorrento e Massa Lubrense.

Viveva qui da poco con il suo amato nonno, aveva trovato lavoro in una nota gelateria vicino la stazione di Sorrento e da qualche tempo si frequentava con un ragazzo.

E’ stato proprio l’amore che provava per il suo Angelo ad esserle fatale. I due infatti, lunedì sera sono usciti per andare in una nota discoteca poco prima del centro di Massa Lubrense. Alcol e droga hanno avuto la meglio sul ragazzo, che a fine serata, intorno alle 5.40 del giorno successivo, si è messo alla guida della sua Opel per tornare a casa. Perde il controllo e Lia sbalza fuori dal vetro anteriore, finendo sul battistrada. Per lei non c’è stato niente da fare.

Angelo non ci sarà questo pomeriggio ai funerali. Proprio ieri è stato convalidato l’arresto per omicidio stradale. Dopo l’incidente i paramedici del 118 l’hanno condotto nell’ospedale di Sorrento per degli accertamenti e dalle analisi è risultato positivo ad alcol e droga.

Nel frattempo i famigliari, mamma Jobie, papà Pasquale e i fratelli Alex e Luca, sono giunti da Chatham, una piccola cittadina della Gran Bretagna, per il funerale.

E’ stato un duro colpo per loro apprendere quanto fosse accaduto.

Oggi saranno in tanti a salutarla per l’ultima volta nella Basilica di Sant’Antonino di Sorrento alle 15.30: nonostante fosse arrivata qui da poco, Lia aveva la capacità di fare amicizia con tutti.

La Penisola Sorrentina è ancora sotto choc per quanto è accaduto: quella di Lia è stata l’ennesima morte di un estate che è stata tragica e drammatica. L’imprudenza alla guida, l’alcol e la droga sono state capaci di portare via tante anime innocenti della nostra terra.

Riposa in pace Lia!