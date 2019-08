Sorrento. No all’abbandono di cicche di sigarette. Luigi Di Prisco e la proposta al Consiglio comunale

Una grande proposta quella del Presidente del Consiglio Comunale Luigi Di Prisco, sempre pronto a battersi per la tutela dell’ambiente.

Ieri mattina in occasione del Consiglio comunale, ultima seduta prima della pausa per Ferragosto, Di Prisco ha distribuito a tutti i consiglieri e membri dell’esecutivo cittadino alcuni portacicche di sigarette. Un modo per tutelare e combattere l’abbandono di cicche di sigarette in giro per le strade e le spiagge di Sorrento.

Un gesto importante per salvaguardare il nostro pianeta dall’inquinamento.

Ogni anno, infatti, vengono prodotti 5,6 trilioni di sigarette e ben 4,5 trilioni di filtri vengono abbandonati nell’ambiente, rendendo le cicche di sigaretta la principale causa di inquinamento plastico nel mondo. Nella maggior parte dei casi infatti, i filtri sono prodotti con acetato di cellulosa, un materiale plastico che impiega oltre dieci anni a decomporsi. Inoltre, i mozziconi contengono anche sostanze tossiche presenti nel tabacco e questo li rende ancora più inquinanti rispetto alla plastica monouso.

Così come per la plastica, anche le cicche di sigaretta inquinano gli oceani e danneggiano la fauna marina poiché possono essere facilmente ingeriti dagli animali a causa delle loro piccole dimensioni. Non solo. I mozziconi abbandonati nell’ambiente hanno gravi ripercussioni anche sul suolo e sulla vegetazione. Una nuova ricerca dell’Università Anglia Ruskin, infatti, ha analizzato i danni sulla vegetazione causati dai filtri di sigaretta rivelando che la loro presenza nel terreno riduce il successo della germinazione dei semi e dello sviluppo delle piante.

Ieri mattina in occasione del Consiglio Comunale e nella circostanza dell’ultima adunanza prima della pausa di ferragosto, ho ritenuto opportuno distribuire a tutti i consiglieri e membri dell’esecutivo cittadino alcuni porta cicche per sigarette che mi erano stati consegnati pochi minuti prima. Ho ritenuto essenziale svolgere questo piccolo gesto per rimarcare ancora una volta, l’importanza, anche in vacanza, a non disperdere nell’ambiente e in modo specifico a mare anche una sola cicca di sigaretta. Può sembrare a volte un gesto banale o sciocco, ma, se leggiamo gli agenti chimici posti all’interno di una sola cicca e li moltiplichiamo per le tante che vengono abbandonate la situazione si fa certamente molto seria. Pertanto, così come fatto ieri in consiglio, invito tutti a vivere questi giorni di riposo in armonia con noi stessi e con l’ecosistema che ci circonda, rispettandolo a pieno e, a non abbandonare neppure una sola cicca! Buone ferie a tutti! – afferma Di Prisco

Una super trovata, contro l’inquinamento ambientale, che deve assolutamente espandersi a tutti i cittadini e turisti fumatori. Un ottimo esempio partire da chi ci rappresenta, per poi arrivare a tutti i cittadini sorrentini, e non solo. Un esempio che in tutti, nel mondo, dovremo seguire. Complimenti!