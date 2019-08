Sorrento, morte motociclista: indaga la Polizia Municipale

Sconcerto per la morte di Giulio Aiello, centauro morto in zona Sottomonte a Sorrento due giorni fa. La notizia l’avevamo appresa in anteprima martedì scorso e l’avevamo subito riportata, con grande tristezza.

48 anni, Giulio è stato vittima di un fatale incidente lo scorso 17 luglio: secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trovato difronte a delle auto ferme in curva, non potendo sorpassarle a causa di altri veicoli che sopraggiungevano dal lato opposto ha frenato di botto ed ha perso il controllo della moto. Nella caduta rovinosa è finito poi contro un’altra auto violentemente.

Ora sta alla Polizia Municipale guidata da Antonio Marcia cercare di fare chiarezza. La Procura di Torre Annunziata, infatti, ha aperto un’inchiesta e affidato le indagini alla polizia locale. Saranno esaminate le immagini delle telecamere di videosorveglianza del Comune di Sorrento e si cercheranno di stabilire eventuali colpe.