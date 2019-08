Sorrento. E’ di Mondragone il nuovo comandante dei vigili.

Tante le novità per il comando dei vigili di Sorrento in questo periodo. Dopo l’arrivo di un nuovo furgone adibito ad ufficio mobile e per le emergenze, delle biciclette a pedalata assistita e di del nuovo locale, arriva anche il nome del nuovo comandante di caschi bianchi. Si tratta di Giuseppe Sciaudone, originario del casertano, nello specifico Mondragone.

Ieri, la cerimonia di consegna dei nuovi mezzi, ha visto prendere parte non solo il sindaco Giuseppe Cuomo, ma anche l’attuale comandante della polizia municipale Antonio Marcia, che, come già riportato più volte dalla nostra testata, dal primo settembre andrà in pensione.

Marcia è stato un grande comandate che ha guidato la squadra sorrentina per 18 anni, incarico precedentemente ricoperto a Massa Lubrense.

Ormai la corsa alla successione è partita e l’unico nome in lista, infatti, è proprio quello di del comandante casertano.

Nei prossimi giorni si riunirà la commissione esaminatrice presieduta dal segretario generale del Comune di Sorrento, Elena Inserra, per sottoporre l’aspirante comandante alla prova selettiva.