Sorrento – Massa Lubrense. Domani i funerali di Lia, la ragazza vittima del tragico incidente di martedì

Si terranno domani i funerali della povera Lia Lou Di Massa, la ragazza inglese che tre giorni fa è morta sul colpo dopo un tragico incidente automobilistico tra Sorrento e Massa Lubrense.

Viveva qui da poco con il suo amato nonno, aveva trovato lavoro in una nota gelateria vicino la stazione di Sorrento e da qualche tempo si frequentava con un ragazzo.

E’ stato proprio l’amore che provava per il suo Angelo che le è stato fatale. I due infatti, lunedì sera sono usciti per andare in una nota discoteca poco prima del centro di Massa Lubrense. Alcol e droga hanno avuto la meglio sul ragazzo, che a fine serata, intorno alle 5.40 del giorno successivo, si è messo alla guida della sua Opel per tornare a casa. Perde il controllo e Lia sbalza fuori dal vetro anteriore, finendo sul battistrada. Per lei non c’è stato niente da fare.

Lui invece, si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale. Dopo l’incidente i paramedici del 118 l’hanno condotto nell’ospedale di Sorrento per degli accertamenti e dalle analisi è risultato positivo ad alcol e droga.

Le indagini sulla morte della ventenne sono tutt’ora in corso .

Nel frattempo i famigliari, mamma Jobie, papà Pasquale e i fratelli Alex e Luca, sono giunti da Chatham, una piccola cittadina della Gran Bretagna, per il funerale.

E’ stato un duro colpo per loro apprendere quanto fosse accaduto.

Domani saranno in tanti a salutarla per l’ultima volta nella Basilica di Sant’Antonino di Sorrento alle 15.30: nonostante fosse arrivata qui da poco, Lia aveva la capacità di fare amicizia con tutti.

La Penisola Sorrentina è ancora sotto choc per quanto è accaduto: quella di Lia è stata l’ennesima morte di un estate che è stata tragica e drammatica. L’imprudenza alla guida ha fatto da padrona nella nostra terra portando via tante anime innocenti.

Riposa in pace Lia!