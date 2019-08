Sorrento-Massa Lubrense. Convalidato l’arresto del fidanzato di Lia, la 20enne deceduta martedì scorso in un incidente stradale

Sorrento-Massa Lubrense. Alle prime luci dell’alba di martedì scorso la 21enne italo-inglese Lia Lou di Massa perdeva la vita in un tragico incidente stradale, sbalzata fuori dall’autovettura guidata dal fidanzato Angelo Guarracino che era al volante sotto l’effetto di alcol e droghe. Ieri si è svolta l’udienza davanti al Gip Emma Autiero che ha convalidato l’arresto del giovane e la misura dei domiciliari con l’accusa di omicidio stradale. Durante l’interrogatorio Guarracino ha preferito rimanere in silenzio mentre poche ore dopo l’incidente aveva dichiarato di non ricordare nulla di quanto accaduto. Intanto alle 15.30 di domani i familiari e gli amici di Lia le daranno l’ultimo saluto presso la Basilica di Sant’Antonino a Sorrento.