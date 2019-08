Sorrento / Massa Lubrense. Auto ribaltata, muore una ragazza

Aggiornamenti sotto. Sorrento / Massa Lubrense. Tragico risveglio per la penisola sorrentina, una ragazza è morta dopo essere sbalzata fuori dall’auto ribaltata . È la drammatica dinamica dell’incidente avvenuto questa mattina verso le 7 lungo la strada provinciale che collega Sorrento al centro di Massa Lubrense.

Al momento non è stata ancora diffusa una ricostruzione ufficiale dell’accaduto visto che i carabinieri del capitano Marco La Rovere della compagnia di Sorrento e gli agenti della polizia municipale di Massa Lubrense del comandante Rosa Russo coordinata dal tenente Carlo Fabiano sono ancora sul posto per effettuare i rilievi ed in attesa del magistrato che deve autorizzare la rimozione della salma.

In base ad una prima ricostruzione sembra che la vettura, una Opel Corsa, dopo aver fatto una curva particolarmente stretta, sarebbe finita contro un muretto che sorge lungo la carreggiata per cappottarsi. In seguito al forte impatto la ragazza sarebbe stata sbalzata fuori dall’auto per essere travolta dallo stesso veicolo. Inutili i soccorsi perché sarebbe morta sul colpo.

Al momento non sono ancora state rese note le generalità della vittima e non si hanno neanche notizie sullo stato di salute del conducente dell’auto. Al momento l’arteria è chiusa al transito ed i veicoli diretti a Massa Lubrense devono percorrere la strada alternativa per Sant’Agata sui due Golfi

AGGIORNAMENTI

L’auto è stata rimossa e la circolazione è stata ripristinata regolarmente dopo le 9. Sembra si tratti di una coppia di Monticchio. Ora entrambi si trovano all’Ospedale di Sorrento. Lei, purtroppo, nella camera mortuaria, mentre il ragazzo ha subito delle ferite sarà sottoposto alle analisi del caso per verificare la presenza di alcol o sostanze come da prassi. La Procura della Repubblica di Torre Annunizata ( Napoli ) ha aperto un’indagine.