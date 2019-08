Sorrento. Con la Segretaria Comunale anche l’Albo Pretorio va in ferie

Riceviamo e pubblichiamo da Francesco Gargiulo

Nel Comune di Sorrento, dove a detta del Sindaco e dei suoi sodali tutto funziona, ma poi quando la Segretaria si gode le meritate vacanze, all’ Albo Pretorio si arrestano le pubblicazioni di atti che riguardano, deliberazioni, ordinanze, determine dirigenziali, gare, concorsi, ed altri documenti emessi dalla pubblica amministrazione che per legge devono essere portati a conoscenza del pubblico. Altri documenti che riguardano direttamente i cittadini sono avvisi di deposito alla cassa comunale, di atti finanziari e cartelle esattoriali contro i quali i cittadini, nei termini devono predisporre eventuali ricorsi. Tutti gli atti pubblicati all’Albo Pretorio devono essere corredati dall’apposito “referto di pubblicazione” che solo la Segretaria o un suo Vice può firmare. Mentre prima l’Albo era costituito da apposite vetrine installate negli androni dei comuni, a partire dal 1º gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. Consultando nel sito del Comune di Sorrento, nella sezione Albo Pretorio si nota che dal 16 agosto ad oggi sono stati pubblicati solo tre atti. La riflessione è questa, come mai anni fa a Sorrento esisteva la figura del Vice Segretario, ruolo svolto con grande professionalità dal dottor Roberto Castellano, e adesso che il Comune ha ancora più ruoli da svolgere questa figura è stata soppressa ? perché l’Amministrazione “del fare” non ha mai provveduto in merito ? Allora mai come adesso ben venga quel detto che così recita “stavamo meglio quando stavamo peggio”.

Ndr

Sull’albo pretorio ci sarebbe molto da dire in generale in Penisola Sorrentina sono stati diversi i casi segnalati come Meta o Sant’Agnello. Al momento a noi si apre l’albo pretorio CLICCA QUI