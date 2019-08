Sorrento, irregolarità permessi: chiuse due strutture alberghiere

Il Comune di Sorrento ha reso noto di aver ordinato la cessazione dell’attività per quanto riguarda due strutture alberghiere del centro. Come rivela l’ordinanza, il tutto ruota attorno all’indebito esercizio di attività alberghiera, “scaturente mediante l’accorpamento dell’attività ad insegna ”New Domus Sorrento” (non presente e non pubblicizzata sui portali internet principali e senza la possibilità di prenotazione diretta) all’attività ad insegna “Palazzo Tasso” (presente sui maggiori portali internet di prenotazioni con svariate recensioni di avventori), il tutto in modo da rendere assolutamente non più distinguibili le singole ed autonome gestioni, in assenza di autorizzazione comunale e di permesso per il cambio di destinazione d’uso dei locali, da civile abitazione ad attività turistico ricettiva.

Per queste ragioni è stato avviato il procedimento nel giugno scorso e, dopo i controlli effettuati dai Vigili Urbani, è stata ordinata la cessazione di entrambe le attività e disposta la decadenza della Scia