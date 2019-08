Sorrento. Incidente in Via San Renato a una donna

Sorrento. Riceviamo e pubblichiamo . Venerdì 9 agosto ore 20:00 Una signora mentre percorreva il marciapiede sinistro di via San Renato, nel primo tratto di fronte al Supermercato Pollio, è inciampata battendo al suolo con il naso, naso che si è subito presentato alla vista deviato.

Preciso che la signora è inciampata in uno dei numerosi avvallamenti e rilievi che ci sono nel oramai dissestato e non percorribile marciapiede.