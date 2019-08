Sorrento. Incidente a un ciclomotore all’alba in Via degli Aranci. Attenzione all’olio sulla strada per la circolazione. Al momento non siamo riusciti a sapere molto della dinamica Via degli Aranci rimane comunque un’arteria pericolosa. Avvisiamo i lettori di Positanonews di far attenzione all’olio sulla strada

Dal resoconto di un familiare veniamo a sapere che la ragazza purtroppo si è fatta male “Labbro profondamente tagliato, incisivo completamente saltato e frattura alla mandibola. Ora la stanno trasportando al secondo policlinico di Napoli. Un’auto ha girato per salire verso il parcheggio Stinga ma dall’entrata sbagliata in contro senso. L. ha fatto in tempo a frenare che é andata contro la macchina..”

Non solo . Ci vengono segnalati anche altri incidenti in Via degli Aranci . Mercoledì all 18.30, ha fatto una vittima illustre, il giornalista del Il Mattino di Napoli, primo quotidiano della Campania, Antonino Siniscalchi “col motorino sono stato investito da una ragazza in vespa intenta a sorpassare una machina che mi ha dato la precedenza,,”

