Sorrento. Incidente a un ciclomotore all’alba in Via degli Aranci. Attenzione all’olio sulla strada per la circolazione. Al momento non siamo riusciti a sapere molto della dinamica, sembra che non sia nulla di grave. Via degli Aranci rimane comunque un’arteria pericolosa. Avvisiamo i lettori di Positanonews di far attenzione all’olio sulla strada

