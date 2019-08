Sorrento. Incidente nella notte. Due ragazzi travolti da una Vespa. Appello ai lettori di Positanonews

Sorrento. Ennesimo incidente nella città del Tasso. Questa notte, due ragazzi di ritorno da lavoro, sono stati travolti da una Vespa che, incurante di chi aveva intorno, andava ad alta velocità per imboccare Viale Nizza da Via degli Aranci, non rispettato lo stop e tutte le regole che vigono sulle precedenze.

La dinamica non è chiara ma secondo quanto ci è stato riferito sarebbe andata così:

Intorno all’1:20 di questa notte, i ragazzi staccavano da lavoro per tornare a casa. Entrambi, a bordo di un SH 150, sono partiti da Piazza Sant’Antonino e hanno proseguito sul Corso Italia. Arrivati all’incrocio di Marano, un soggetto, proveniente da Via Degli Aranci a bordo di una Vespa, nonostante avesse lo stop, ha travolto i due ragazzi che invece dovevano proseguire dritti.

I ragazzi sono stati urgentemente trasportati all’ospedale; per fortuna nulla di grave, sono qualche graffio, una grande paura ed il motorino completamente distrutto.

Non conosciamo invece le condizioni di salute dell’altro soggetto a bordo della Vespa.

La mamma di uno dei ragazzi, chiede un appello a chiunque abbia visto qualcosa di mandare foto o video dell’incidente. Inoltre, vorrebbe sapere se qualche attività dispone di videocamere di sorveglianza per aiutare i carabinieri nelle indagini.

Solo in questa settimana, di incidenti notturni che si sono verificati soprattutto a Sorrento, ce ne sono stati tantissimi. Noi di Positanonews ne contiamo (minimo) uno al giorno.

Chiediamo a voi lettori di segnalarci ed inviarci foto e video di incidenti o piccoli tamponamenti ogni giorno. Magari, parlando, riusciremo a risolvere io problema degli incidenti e ad ottenere più controlli e sicurezza sulle strade per il bene nostro, ma soprattutto dei nostri figli.

Seguiranno aggiornamenti.