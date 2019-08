Sorrento. Incidente alla regina Giovanna: turista inglese cade e si frattura la caviglia

Un Turista inglese 55enne viene salvato dagli uomini della Capitaneria di porto, personale del 118 e di un’ altra società che fornisce servizi per la nautica da diporto. L’uomo si trovava in vacanza insieme ai familiari e aveva deciso di trascorrere qualche ora nello specchio d’acqua della Regina Giovanna. Nel raggiungerlo però è caduto, rimediando la frattura della caviglia sinistra. In pochi minuti gli uomini dell’ufficio locale marittimo di Sorrento sono intervenuti a bordo della motovedetta 542.