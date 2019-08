Sorrento, contro il Giugliano La Monica c’è

Anche il centrocampista è tra i convocati di domenica 18 agosto alle ore 17:00

Sorrento – Anche il centrocampista Giuseppe La Monica prenderà parte domenica 18 agosto alle ore 17:00 alla gara contro il Giugliano al “Vallefuoco” di Mugnano, nel turno preliminare della Coppa Italia Serie D.

Il classe 1996, figura tra i convocati da mister Maiuri, che nella giornata di sabato, al comunale “dei Pini” di Sant’Agnello, ha rifinito e provato vari schemi per la gara esterna contro i tigrotti.

Nativo di Castellammare di Stabia, con i suoi 22 anni vanta già quattro campionati in serie D con la maglia gialloblù del Gragnano, con la quale possiede 124 presenze, di cui tra le 28 e le 33 nelle quattro stagioni giocate. Non disdegna di mettere alle spalle del portiere avversario qualche pallone, tre fino ad oggi, molte volte è stato titolare, 12 volte è subentrato e 28 sostituito, ha racimolato 30 cartellini gialli e 5 rossi.

Autentica roccia nella zona nevralgia del campo, La Monica è un calciatore che riesce a donare quantità e qualità al gioco della squadra. “Può sembrare banale ma dopo tre settimane di duro lavoro davvero non vediamo l’ora di scendere in campo domani – il commento di La Monica alla vigilia del debutto -. Ci attende un avversario delicato che sicuramente vorrà ben figurare dinanzi al proprio pubblico ma anche noi siamo ben motivati per provare a conquistare il passaggio del turno e regalare una prima gioia alla tifoseria rossonera”.

GiSpa