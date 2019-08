Sorrento. Giovanni Maria Gargiulo campione nello sport e nella vita, testimonial per Giò Giò VIDEO

Sorrento. Giovanni Maria Gargiulo campione nello sport e nella vita, testimonial per Giò Giò . Lo abbiamo visto giocare con il padre Albino, seguito dallo zio Mario, la passione dello sport in famiglia già col tennis e non solo. Il nostro vice campione del mondo sarà premiato domani a Sorrento, pochi giorni a casa con la famiglia, ma non si è sottratto dall’essere testimonial di questa bella manifestazione, appena glielo hanno chiesto gli Zoccoli Volanti ha detto si . Gli chiediamo come si sente ad essere vice campione del mondo “Sono contento di quello che abbiamo fatto ed è stato un grande orgoglio indossare la maglia della nazionale, ma in parte anche amareggiato , ci abbiamo creduto fino all’ultimo..” Lo sport non è solo il calcio “Non è solo il calcio, non è solo la pallavolo, ci sono tanti sport che vanno tutti valorizzati, lo sport ti aiuta a crescere anche nella vita.” L’augurio di ritrovarlo come campione del mondo, di strada ne ha ancora tanta da percorrere.

Gargiulo torna con un argento dai mondiali Under 21 in Bahrein , ottenuti anche grazie al nostro centrale classe ’99 anche se davvero ci è mancato poco visto che si è arrivati al tie-break .

Gargiulo in forza a Castellana Grotte in A2, ha trascinato la Nazionale per 7 partite di fila, interrotto soltanto dalla corazzata asiatica, forte dello stesso gruppo già impostosi al mondiale Under 19 nel 2017 9 punti messi a segno sia contro il Canada che al cospetto della Polonia.