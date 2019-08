Sorrento, questo pomeriggio sono state elevate le prime multe per il bagno nella vasca della fontana di Piazza Lauro. La Polizia Municipale ha colto in flagranza i bagnanti, immersi nelle acque della fontana decorativa situata nel parco cittadino, trasformata questa estate dopo la sua inaugurazione, in luogo di tuffi e bagni spensierati da parte di vacanzieri indisciplinati e non.