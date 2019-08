Sorrento. Disposta l’istituzione temporanea del divieto di sosta in via S.Antonio

In occasione dell’evento che si terrà dell’Hilton Sorrento Palace si è provveduto all’emissione di un dispositivo di modifiche temporanee alla normale circolazione stradale in via Sant’Antonio (antistante l’albergo), al fine di non creare disagio al traffico veicolare durante le operazioni di manovra dei veicoli adibiti al carico/scarico dei materiali;

E’ stato disposta l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Sant’Antonio, tratto compreso tra il lato opposto l’ingresso merci dell’albergo Hilton e la casa di riposo di S. Antonio nei giorni:

1. Venerdì 30 agosto 2019, dalle ore 10,00 alle ore 13,00

2. Domenica 01 settembre 2019, dalle ore 8,00 alle ore 10,00

Leggi qui l’ordinanza