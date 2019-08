Sorrento, controlli NAS presso esercizio in via Fuoro: cibi avariati, scatta il sequestro

Continuano incessanti i controlli dei NAS, Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell’Arma, in Penisola Sorrentina. Come sempre questo tipo di controlli si intensifica nei periodi estivi, quando col caldo gli alimenti necessitano di essere conservati a dovere e possono deteriorarsi più facilmente.

Ci giunge notizia di un controllo effettuato dai NAS presso un esercizio di via Fuoro, a Sorrento: qui sarebbe stata trovata una quantità ingente di cibo avariato e sarebbe scattato persino il sequestro del locale, oltre ad essere stata elevata una multa salata nei confronti dei proprietari. Appena avremo ulteriori dettagli vi aggiorneremo.

Ricordiamo che i NAS sono stati istituiti il 15 ottobre 1962, nel momento in cui si è presa coscienza del fenomeno delle sofisticazioni alimentari, che tanto allarme cominciava a destare nell’opinione pubblica. E’ uno dei principali sistemi di allarme comunitari in materia di alimenti, di prodotti non alimentari e di farmaci.