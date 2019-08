Sorrento. Continui disservizi GORI in Via Talagnano. Infuriati i cittadini per mancanza di avvisi

Riceviamo continue lamentele da cittadini di Sorrento per alcuni disservizi sull’erogazione idrica. A scriverci una lettera Gaetano D’Esposito, che lamenta la mancanza dell’acqua senza avvisi Gori da giorni.

Ecco cosa ci scrive:

Gentile direttore

la contatto per renderle noto la situazione ormai insostenibile per gli abitanti di via Talagnano in Sorrento. Sistematicamente quasi ogni mattina tra le 8 e le 9.30 manca l’acqua per poi ritornare dopo le 9.30/10 con molta difficoltà.

Nonostante i continui solleciti il problema non è mai stato risolto.

Il call center Gori è incapace di aiutarci, in quanto possono solo segnalarlo, ma se dai piani alti non arriva un vero intervento, le difficoltà restano.

Siamo stati informati che il problema sono delle valvole poco intelligenti o mal funzionanti che invece di ottimizzare il flusso d’acqua continuano a dare problemi.

Almeno questo è quello che ci dicono quindi la verità potrebbe anche essere un altra.

Speriamo che grazie al vostro aiuto qualche anima buona a ferragosto si assuma le sue responsabilità e riporti la civiltà

D’Esposito Gaetano