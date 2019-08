Sorrento choc dai commercianti per il gay Pride “Vi lanceremo pietre” . «Ho due figli e non sono omosessuali, altrimenti li avrei già cacciati di casa e avrei insegnato loro a campare»: ecco le parole con cui un commerciante ha accolto gli attivisti impegnati a raccogliere adesioni al Sorrento Pride, la manifestazione organizzata dalle associazioni Pride Vesuvio Raimbow e Buonvento tra le Costiere con l’obiettivo di affermare i diritti di gay, lesbiche, bisessuali e trans. Frasi che spingono la comunità lgbt a puntare il dito contro «l’oscurantismo e la paura» imperanti a Sorrento. Secca la replica dei vertici di Confcommercio, secondo i quali «quanto riferito dagli organizzatori del Pride è solo una trovata per pubblicizzare la manifestazione», oggi ne parla Il Mattino a firma di Ciriaco Viggiano.

L’INSOFFERENZA

Che l’edizione sorrentina del corteo, in programma il 14 settembre, sarebbe stata problematica si era intuito dopo lo scontro tra il sindaco Giuseppe Cuomo e la comunità lgbt. A maggio 2018 il primo cittadino aveva negato il chiostro di San Francesco a due omosessuali che intendevano celebrare la propria unione in quel luogo. «Motivi di opportunità», aveva precisato Cuomo facendo riferimento alla presenza del monastero a pochi metri dal chiostro. Successivamente il sindaco ha accordato il patrocinio e collaborato all’organizzazione del Pride. Le reazioni di molti sorrentini alla manifestazione, però, sembrano rivelare un’insofferenza diffusa verso una iniziativa promossa per dire no a ogni forma di discriminazione. Lo dimostrano le parole con cui alcuni commercianti avrebbero risposto alle richieste di sostegno rivolte loro dagli attivisti capitanati da Danilo Di Leo, presidente dell’associazione Pride Vesuvio Raimbow. Nel prendere cinque euro dalle proprie tasche e donarli ai volontari, il dipendente di un negozio di corso Italia avrebbe precisato: «Questi sono a titolo personale perché i titolari non sosterranno mai il Pride. Anzi, state attenti perché durante il corteo vi prenderanno a pietrate».

LA MADRINA

Non solo. Dopo aver chiesto spiegazioni sul programma e sull’opportunità del Pride, un esercente di piazza Tasso avrebbe esclamato: «A Sorrento certe manifestazioni sono inutili perché i ragazzi stanno bene e non soffrono di disturbi della sessualità». Nei giorni scorsi alcuni internauti avevano preso di mira Rosa Rubino, transgender scelta come madrina del Pride. Gli insulti veicolati tramite Facebook si erano rivelati tanto aspri da costringere i gestori di un sito di informazione locale a oscurarli. Il tutto mentre «Magnate o limone», la campagna social lanciata per promuovere il Pride, raccoglieva commenti omotransfobici. Di qui la reazione degli organizzatori del corteo: «Siamo amareggiati, ma nello stesso tempo consapevoli di aver fatto la scelta giusta perché Sorrento e i suoi abitanti hanno bisogno di una manifestazione che li liberi dall’oscurantismo e dalle paure». Al fianco dei promotori del Pride si schiera il parroco don Carmine Giudici, secondo il quale «minacce e intimidazioni non devono avere diritto di cittadinanza». Ma che cosa ne pensa Confcommercio? Il presidente Natale Attardi non ha esitazioni: «Mi rifiuto di credere che i commercianti sorrentini abbiano minacciato o intimidito gli organizzatori del Pride. Qui nessun esercente si è mai rivelato omofobo o razzista». E le parole riferite dagli attivisti di Vesuvio Raimbow? «Non voglio essere malizioso conclude Attardi ma ho la sensazione che certi racconti rientrino in una strategia comunicativa che ha un solo obiettivo: creare interesse e simpatia per la manifestazione»