Nella toponomastica è Via Sopra le Mura, per i “sorrentini” meglio conosciuta come “a’ reta e muraglie” in quanto tale strada si trova sulle antiche mura di cinta della città. Ed, esattamente, era il vecchio camminamento che congiungeva la porta di Marina Grande con la porta di Massa, attualmente sottoposta alla struttura ospedaliera.

Solo queste citazioni storiche dovrebbero garantire a tale strada, visto il nobile blasone, un attenzione maggiore e quindi una minima manutenzione.

L’aspetto che più lega i “vecchi” sorrentini a tale strada è che la stessa era la meta preferita delle coppiette di innamorati.

Chi sa quanti nostri concittadini hanno fatto la “dichiarazione” alla loro fidanzata sotto un raggio di luna, in questa stradina, da sempre nella mente dei più grandi meta di appuntamenti galanti mentre nell’immaginario dei più piccoli una meta dal fascino peccaminoso.

Attualmente tutte le tecniche dell’innamoramento sono cambiate le coppie di fidanzati hanno lasciato il posto a numerosi turisti che si avventurano alla scoperta dei nostri scorci più caratteristici. Imbattersi in un scempio simile certamente non promuove il nostro turismo, anzi fa solo cattiva pubblicità.