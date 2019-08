Sorrento, il campionato inizia ad Agropoli

I rossoneri giocheranno la prima in esterna nel derby al Guariglia

Sorrento – È stato varato il calendario di serie D e dice che l’inizio dei rossoneri è ad Agropoli il 1 settembre.

I rossoneri giocheranno la prima in esterna nel derby al Guariglia che risveglia i ricordi di quel campionato di Eccellenza che vide le due compagini lottare testa a testa per il primato, con i costieri a rincorrere, e poi la spuntarono nel finale di stagione.

Una stagione che i rossoneri andranno ad affrontare consapevoli che non sarà una passeggiata ma cercheranno di centrale l’obiettivo della salvezza il prima possibile, e perché no, se si ci trova invischiati di fare un pensierino all’alta classifica. Vedendo il rendimento della seconda parte della stagione con la venuta di mister Maiuri, da squadra di alta classifica, con qualche pedina cambiata, voluta anche da lui, qualche pensierino si potrebbe fare.

La prima in casa si gioca la domenica successiva, il 7 settembre contro il Francavilla sul Sinni, poi dopo la prima trasferta delle dieci in terra pugliese, a Gravina, mentre il secondo derby della stagione sarà al campo Italia contro la Nocerina il 6 ottobre. Le altre sfide contro le squadre campane saranno: alla 16^ in esterna contro il Gladiator ed alla 17^ in casa contro la Gelbison.

Non si giocherà il mercoledì, tranne quello Santo (9 aprile), le festività natalizie saranno di quindici giorni, mentre quelle pasquali di dieci.

Il campionato i costieri lo chiuderanno il 3 maggio a Vallo della Lucania contro la Gelbison.

GiSpa