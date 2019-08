Sorrento, bambina investita da bici elettrica su Corso Italia: rissa fermata dalla Polizia Municipale

Un’altra rissa è avvenuta quest’oggi in pieno centro di Sorrento, ma fortunatamente è stata placata grazie ad un provvidenziale intervento della Polizia Municipale. A scatenare la colluttazione è l’investimento di una bambina da parte di un ragazzo alla guida della propria bici elettrica, con quest’ultimo che è stato aggredito proprio dal genitore della piccola.

L’episodio, come descritto su Facebook da Enrico Aprea è avvenuto “intorno alle ore 17,00 di oggi” – quando – “una famiglia di turisti francesi passeggiavano lungo il Corso Italia quando improvvisamente una bambina che camminava in compagnia dei nonni e dei genitori, è sfuggita al controllo della mamma e appena allontanatasi è stata travolta da una bici elettrica. Il papà, nel vedere la bimba distesa per terra, impaurita e dolorante, ha aggredito il ragazzo. Fortunatamente il robusto agente della Polizia Municipale, prontamente intervenuto, è riuscito a separare i due contendenti e ad accompagnare la piccola all’Ospedale Civile per gli opportuni accertamenti.”

“La circolazione delle bici elettriche lungo il Corso Italia chiuso al traffico, a detta di tutti, – aggiunge Aprea – rappresentano un serio pericolo per i pedoni. Bene farebbe l’Amministrazione comunale se adottasse qualche valido provvedimento per limitare il pericolo tutelando l’incolumità dei pedoni.”

Proprio ieri sera, in centro c’è stata una rissa documentata con un video sconvolgente (rimosso a più riprese sui social), in cui un uomo viene colpito con un cartello sistemato lungo le strada cittadina.