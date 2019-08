Sorrento. Bagni alla Regina Giovanna? Allora si mettano pure al Sentiero degli Dei e a Tordigliano. La problematica dei bagni che si vorrebbero alla Regina Giovanna , sollevata in anteprima su Positanonews, fa discutere. Il problema riguarda luoghi frequentati da turisti è vero, ma non attrezzati per utilizzo pubblico, come uno stabilimento balneare, o una spiaggia pubblica attrezzata. Il punto è questo, chi utilizzerebbe i bagni e chi lascia escrementi, non certo i turisti o i bagnanti, ma probabilmente i pescatori, cosa simile succede lungo la strada di Tordigliano , oltre che sulla spiaggia, è questione anche di educazione. Inoltre rendere urbanizzato con servizi , snaturerebbe anche la natura dei posti. Che devono rimanere incontaminati