Riceviamo e pubblichiamo.

Sorrento . Molti organi di stampa hanno riportato, che ultimamente il Comune di Sorrento abbia accordato il rinnovo del canone per i servizi da svolgere a Penisola Verde per la ragguardevole cifra di sei milioni di euro. Siamo alla prima settimana di Agosto è un servizio indispensabile per l’igiene urbana, come l’innaffiamento delle strade cittadine nemmeno l’ombra. Tale servizio si svolgeva a Sorrento fin dai primi anni 60, quando un camion attrezzato per l’innaffiamento, dopo aver riempito i serbatoi dell’acqua proveniente dalla sorgente del Vallone dei Mulini effettuava una accurato lavaggio di tutte le strade di Sorrento.Per quanto riguarda il dedalo di vicoletti del centro storico, valenti operai, fermavano il camion negli incroci con una lunga manichetta provvedevano a rimuovere escrementi animali ed altro dando al tutto un senso di pulizia e freschezza. Di questo servizio quest’anno nemmeno l’ombra, a fronte di tale inadempienza nei vicoletti si respira un’aria puzzolente proveniente dagli escrementi animali e non ultimo il percolato che esce dai sacchetti della spazzatura adagiati sulla pubblica strada in attesa della rimozione notturna. Allora sorge spontaneo domandarsi, tale servizio è sempre compreso nel contratto ? Chi è preposto a controllare tutti gli adempimenti ? I cittadini chiedono solo che i loro soldi siano ben spesi e le loro strade ben pulite.