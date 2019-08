Sorrento, arriva la rapper Beba Ounce in vacanza

Agosto sta per terminare ma continuano ad arrivare celebrità in Penisola Sorrentina. Qualche giorno fa è stato il turno della rapper torinese Beba Ounce. Quest’ultima ha postato diverse foto e storie su Instagram che la ritraggono a Sorrento: una di queste presenza la didascalia “sono felice”.

Beba Ounce è nata a Torino nel ’94 e si è affermata negli ultimi tempi in particolare come una delle rappresentanti femminili dell’hip hop di maggior valore. E’ presente nell’ultimo album di Salmo, Machete Mixtape volume 4 e ha collaborato con diversi cantanti affermati. Dotata di una grande grinta e talento spiccato, Beba si è trasferita a Milano per coltivare al meglio la sua professione, dopo tanti sacrifici.

Su Instagram conta oltre 430 mila followers, che fanno di lei anche una vera e propria influencer.