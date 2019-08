Sorrento. Aperto un nuovo concorso per assumere sei vigili

Indetto un nuovo concorso per assumere sei agenti della polizia municipale.con contratto part time al 50% dell’orario ordinario ed a tempo indeterminato. Una buona occasione per chi ambisce ad un posto nel copro dei caschi bianchi di Sorrento.

Il bando fissa una serie di paletti comune a tutti i concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni (cittadinanza italiana o permesso di soggiorno, almeno 18 anni di età) e l’idoneità fisica. Le domande, alle quali si potrà allegare anche il proprio curriculum, dovranno essere presentate entro il prossimo 5 settembre nei modi previsti dalla legge.

Nel caso le richieste di ammissione alla procedura concorsuale siano più di trenta il Comune potrebbe decidere di effettuare una preselezione attraverso dei test a risposta multipla. I candidati che saranno ammessi alla fase successiva dovranno sottoporsi a due prove scritte e ad un colloquio orale. A quest’ultimo parteciperanno solo coloro che nelle due prove scritte avranno ottenuto almeno il punteggio di 21/30.

Quanti otterranno il punteggio minimo di 21/30 anche all’orale entreranno a far parte della graduatoria dalla quale si attingerà per le assunzioni del concorso ed anche per individuare gli agenti da assumere eventualmente a tempo determinato.