Sorrento, ancora sulla questione della bambina investita dalla bici elettrica. Interviene  Gargiulo 

Dopo l’incidente i alcuni giorni fà che ha visto protagonista una bicicletta elettrica, investire una bambina francese di pochi anni, la quale ha dovuto ricorrere ai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Sorrento, numerosi cittadini si sono rivolti al nostro Movimento chiedendo di far presente a chi di dovere di prendere i provvedimenti necessari per impedire altri incidenti. Infatti il Corso Itali detto anche salotto buono, dopo i lavori di restyling diventato isola pedonale, talle destinazione ha conciso che lo stesso diventasse luogo preferito anche dai ciclisti. Molte bici con pedalate assistite hanno caratteristiche che assomigliano più a un motorino che alla classica bicicletta Il proliferare di tali mezzi più delle volte guidate da minorenni, a detta di molti cittadini mette in serio pericolo l’incolumità degli stessi. Abbiamo pertanto diffidato il Sindaco ad intraprendere i provvedimenti, che riterrà necessari per tutelare l’incolumità pubblica.