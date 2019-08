Sorrento, al via i lavori nella pineta Le Tore

Inizieranno lunedì 12 agosto, i lavori per la risistemazione della pineta Le Tore, importante riserva ambientale e paesaggistica di Sorrento.

La prima fase di interventi sarà attuata nell’ottica di una prevenzione dagli incendi.

I lavori saranno eseguiti da operai specializzati e tecnici della ditta Arcella, di Celle di Bulgheria, nel salernitano, coadiuvati da personale di Penisolaverde e sotto il controllo dei dirigente dell’Ufficio Ecologia e Ambiente del Comune di Sorrento, Elia Puglia, e dell’architetto Daniele De Stefano, e prevedono la bonifica dei percorsi delle cosiddette “vie del fuoco”, sia nei viali interni sia lungo il perimetro esterno nord-ovest.

“Successivamente provvederemo anche a rimuovere gli alberi abbattuti, prima dall’incendio di due anni fa, e poi dal maltempo che a fine 2018 imperversò sulla zona – spiega l’assessore al Verde Pubblico, Mariano Gargiulo – Fino al 15 ottobre, non sarà possibile intervenire per evitare danni alla fauna locale. Dopo questa data, daremo avvio alla rimozione degli alberi caduti e alla messa in sicurezza dell’intera pineta. Un’operazione che restituirà ai sorrentini e ai turisti un angolo di verde patrimonio di tutti”.