Sorrento, al via domenica il calcio ufficiale

Debutto in Coppa Italia contro il Giugliano, Tony Massa nuovo responsabile area marketing e tra qualche giorno si lancia la campagna abbonamenti

Sorrento – Ormai ci siamo e mancano poche ore per il debutto nella nuova stagione calcistica 2019/20, domenica si inizia ufficialmente in Coppa Italia contro il Giugliano, mentre Tony Massa nuovo responsabile area marketing e tra qualche giorno si lancia la campagna abbonamenti.

Con il campo Italia che è in fase di “restauro” per il manto erboso sintetico, la squadra rossonera agli ordini di mister Maiuri si sta allenando al comunale “Dei Pini” della confinante Sant’Agnello, mettendo in pratica gli ultimi accorgimenti per una gara che non sarà facile contro un avversario che ritorna nel calcio che conta dopo undici anni di assenza e dopo un’ennesima rifondazione nel 2017.

Certo che il lavoro svolto in quindici giorni è stato intenso, poi con qualche volto nuovo, sia over che under, si ci è dovuti integrare, ma tutto sembra procedere per il verso giusto. Si sta mettendo benzina nelle gambe per disputare un campionato che non sarà facile ma i costieri ce la metteranno tutta, si andrà a disputare la propria gara, come sarà domenica 18 agosto (ore 16:00) in quel del “Vallefuoco” di Mugnano contro i tigrotti giuglianesi.

Intanto in casa rossonera cresce la famiglia: Tony Massa nuovo responsabile area marketing.

Dall’alto dell’esperienza maturata con diverse aziende del territorio, è già al lavoro per occuparsi dei rapporti con gli sponsor del Sorrento e di tutte le relative dinamiche commerciali. “Il Sorrento Calcio è un’istituzione in Penisola sorrentina e sono orgoglioso di poter dare il mio contributo professionale per la sua continua crescita anche fuori dal rettangolo di gioco – il commento della new-entry rossonera -. Il brand Sorrento è sinonimo di qualità, bellezza ed eccellenza rinomato a livello internazionale e può far da volano anche per le sorti in ambito calcistico. Affiancare la propria azienda alla squadra della costiera sarà sempre più un onore ed un motivo di orgoglio per le realtà imprenditoriali locali e nazionali”.

Tra qualche giorno sarà lanciata anche la campagna abbonamenti che dovrà essere un ulteriore supporto per il team costiero, in una stagione che vedrà i colori rossoneri impegnati contro squadre non certo facili, come quelle pugliesi.

