Da Sorrento ad Amalfi. Tutti gli Eventi di giovedì 8 agosto 2019

Nuovo giorno nuovi appuntamenti.

Si comincia con il concerto di Giovanni Allevi ad Agerola, in occasione del Agerola Sui Sentieri (troverai l’articolo sul nostro giornale). Questa sera ore 21.

Poi si continua con tanti eventi in giro per la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana.

Ginevra Di Marco @Sorrento incontra Estate

Sorrento Incontra torna, nella sua edizione estiva, con la direzione artistica di Mvula Sungani. La rassegna multidisciplinare, promossa dal Comune di Sorrento, in collaborazione con la Fondazione Sorrento proporrà al pubblico otto appuntamenti, tutti ad ingresso libero ed ospitati sulla terrazza della Villa Comunale Salve D’Esposito.

L’universo femminile sarà il filo conduttore del cartellone. L’8 agosto sarà di scena Ginevra Di Marco, alle ore 21:15

INGRESSO LIBERO

Folk n’roll night con Il Bellavista e Tartaglia Aneuro trio

Il folk della tradizione con i ritmi del terzo millennio, il canto come via di guarigione e uno spirito rock per risvegliare la coscienza dal suo antico torpore…questa la descrizione in breve nella bio dei tartaglia & aneuro che allo stesso tempo racchiude lo spirito del bellavista i due gruppi distanti geograficamente ma vicini nel sound saranno i protagonisti di questa splendida serata

Mangia tutte le pizze e i panuozzi che vuoi scegliendo dal nostro menù!

Prezzo bloccato: 8 euro! Bibite escluse. Promozione facoltativa.

SAGRA del Cicatiello e del GRECO di TUFO dal 08 al 10 agosto

L’ 8, 9 e 10 agosto prende il via la 24^ edizione dell’ ormai famosa Sagra del Cicatiello e del Greco di Tufo che si svolgerà in Chianche, piccolo paesino dell’avellinese che fa parte del distretto del greco di tufo..

L’evento enogastronomico prevede stand di cucina tipica locale, braceria, dolci, , nonché mostre di artigianato artistico e musica popolare ed altro. Le massaie del paese cucineranno i cicatielli con ragù e braciole il tutto innaffiato con greco di Tufo doc.

Gli eventi intendono promuovere il territorio, le aziende locali, i prodotti tipici tra cui il rinomato vino Greco di Tufo, l’artigiano dei nostri luoghi, la cultura e le tradizioni della nostra terra

La Proloco-PLANCA è lieta di invitarvi a

CHIANCHE 8-9-10 AGOSTO

XXXIV edizione della SAGRA del CICATIELLO e del GRECO di TUFO

Un percorso enogastronomico nel fantastico borgo.

Mostra di pittura; Artigianato locale.

Gruppi musicali in concerto live:

Giovedi 8 Agosto

– P.zza Filomarino Marcello Marcello COLASURDO musica popolare napoletana

– P.zza Francesco Tedesco Massimo style.

Venerdi 9 Agosto

– P.zza Filomarino Marcello I T’ammorre

– P.zza Francesco Tedesco Il piano bar di Luciano Zarrella e Giovanni De Vizia.

Sabato 10 Agosto

– P.zza Filomarino Marcello Giovanni e la sua band

– P.zza Francesco Tedesco Gli scugnizzi…

Dalle 23:30 discoteca Sott e stell

La manifestazione in zona Campo a Maiori è dedicata alla melanzana con la cioccolata, un dolce semifreddo tipico della costiera amalfitana, molto apprezzato non solo in Campania. La melanzana alla cioccolata prevede una preparazione lunga e, naturalmente l’utilizzo di prodotti di qualità come la cioccolata fondente. Questa viene sciolta e legata con il liquore Strega fino a che non diventa un composto denso ma dal sapore molto delicato. A questo punto si ricopre la melenzana e si conserva in modo da crearne un gustoso semifreddo. Nella sagra sono previsti due menù a base di melanzane ed intrattenimento musicale tutte le sere.

Armonie InVento – flute orchestra

In collaborazione con l’Accademia Musicale “Gustav Mahler” e il Conservatorio “G. Martucci” di Salerno, la rassegna Vietri in Scena ospita, per un suggestivo concerto, l’Orchestra di Flauti Armonie InVento, diretta dal M° Paolo Totti.Inizio spettacolo ore 21.00 INGRESSO LIBERO