SODDISFAZIONE DEL COMUNE DI CAPRI : L’ISOLA AVRA’ TRE AMBULANZE IN SERVIZIO AL P.O. CAPILUPI

A seguito della costante e incisiva attività ammnistrativa, tesa a risolvere la gravissima problematica sanitaria relativa alla mancanza dell’ambulanza per i trasporti secondari durante le ore notturne, dalle 20.00 alle 08.00 del mattino, si è ottenuta da parte dell’Asl Napoli1 Centro, a far data da lunedì 12 agosto ore 08.00 e fino a tutto il 30 settembre 2019, su disposizione del Direttore

Generale, ing. Ciro Verdoliva, la presenza di una ulteriore ambulanza Servizio 118 con autista e infermiere dedicato h24, anche di notte,7 giorni su 7, attrezzata per trasporto di pazienti critici.

Naturalmente rimane la presenza dell’ambulanza per trasferimenti secondari nelle ore diurne. Con questa soluzione verranno a sostare al P.O “G.Capilupi” ben tre ambulanze di servizio, assicurando la copertura anche nelle ore notturne.

Soddisfazione viene espressa da parte del Sindaco Marino Lembo, del Consigliere Delegato alla Sanità, Bruno D’Orazi e di tutta l’Amministrazione Comunale, che ringraziano il Direttore Generale

dell’Asl Na1 Centro che ha compreso, con competenza e sensibilità, la problematica dei trasporti sia di emergenza che secondari.

Il Sindaco, Marino Lembo al proposito, ha dichiarato : “ Il risultato raggiunto oggi è la prima tappa di un percorso di impegno e di lavoro, serio e silenzioso, che sta facendo la nuova Amministrazione Comunale e che deve condurre a superare le criticità esistenti che hanno portato al deteriorarsi della situazione. A breve incontreremo la nuova Direzione Strategica della Asl Napoli 1 per il rilancio dell’intera sanità caprese”.