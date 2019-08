Situazione surreale ed assurda, l’immagine di Positano utilizzata per pubblicizzare le vacanze in Russia

Quella che potete vedere è una foto del panorama di Positano, ma la scritta che vi compare è invece russa e tradotta significa “Scopri la Grecia”. Che significa tutto questo? Siamo veramente ai limiti dell’assurdità e dello sfruttamento incontrollato dell’immagine della città della costiera amalfitana. Ci troviamo, infatti, di fronte ad una pubblicità che in Russia sta girando moltissimo e che invoglia a scegliere il paese per le proprie vacanze, dove per paese non si intende affatto Positano bensì proprio la Russia. Avete capito bene. Questa campagna pubblicitaria spaccia un panorama positanese per uno scorcio di qualche città della Russia. E noi ci chiediamo come sia possibile tutto questo? Come si possano ingannare in questo modo le persone e come sarebbe opportuno riuscire a tutelare l’immagine del nostro paese da simili utilizzi scorretti.