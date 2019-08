Sergio Assisi allo Stuzzichino amante nell buona cucina

Sorrento /Massa Lubrense Sergio Assisi, non dolo grande attore, ma anche gourmet, amato dal grande pubblico soprattutto per aver vestito i panni del viveur Umberto nella fortunata serie televisiva “Capri”, si è accomodato prima ai tavoli del ristorante “Parrucchiano” di Sorrento, autentico caposaldo della gastronomia locale, e poi a quelli de “Lo Stuzzichino” di Sant’Agata sui due golfi, in passato premiata come migliore osteria d’Italia. Una vacanza gourmet per il bel Sergio che proprio in Costiera vanta migliaia di fan. Nel 2007, in occasione degli Incontri internazionali del cinema di Sorrento, fu letteralmente travolto dall’entusiasmo delle ammiratrici che gli chiedevano un autografo o un selfie. E anche in questi giorni, sebbene si trovasse in vacanza, Assisi non si è sottratto a questo rito facendosi immortalare pure al fianco di Mimmo De Gregorio, patron dell’osteria “Lo Stuzzichino”.