Sciopero degli uffici postali: rischiata la rissa a Piano di Sorrento

Piano di Sorrento. Un sabato movimentato questo in Penisola Sorrentina. Ad aggiungersi alle spiacevoli vicende di cronaca di questa mattina, uno sciopero degli ufficio postali.

Proprio alle Poste di Via delle Rose, disagi per gli utenti che non hanno potuto provvedere alle operazioni di bancoposta e di spedizione. Tante ore di attesa inutili e si è rischiata una rissa tra un utente ed un dipendente dell’ufficio postale.

Seguiranno aggiornamenti.