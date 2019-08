Scala. Una vecchia auto abbandonata da più di un anno a Santa Caterina prende fuoco, incendio quasi sicuramente doloso

Scala, costiera amalfitana. Erano quasi le 11.00 di questa calda mattina di ferragosto quando dalla località Santa Caterina si è visto alzarsi del fumo nero. A prendere fuoco una vecchia Alfa Romeo che si trovava da più di un anno parcheggiata in quel posto in condizioni scadenti. Il proprietario della vettura risiede a Ravello e più volte era stato sollecitato dai Vigili Urbani a rimuovere il mezzo senza alcun risultato. Sul posto sono arrivati per primi gli uomini della locale Polizia Municipale insieme al primo cittadina Luigi Mansi. Dopo poco tempo sono giunti anche i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco di Maiori che hanno provveduto a spegnere le fiamme, probabilmente di natura dolosa. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone o cose, ad eccezione delle linee telefoniche rimaste interrotte fino alle 12.00 circa, quasi sicuramente a causa delle fiamme.