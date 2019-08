Scala. Servizio bus interrotto per ferragosto. Ferrigno ( Progetto Scala) “Siamo all’assurdo, questo è un teatrino”

Scala, Costiera amalfitana. Quando serve di più viene interrotto il servizio pubblico di trasporto , succede nella bellissima Scala, città più antica della Costa d’ Amalfi, ad attaccare l’opposizione di Progetto Scala guidata da Antonio Ferrigno

“Abbiamo letto con grande stupore un post sulla pagina ufficiale del Comune di Scala dove si informa la cittadinanza che per “MOTIVI DI TRAFFICO E VIABILITÀ” il servizio navetta sarà interrotto per il giorno 15 agosto!

Ma ci rendiamo conto??? Un servizio essenziale per i cittadini di Scala e gli ospiti delle strutture ricettive interrotto il giorno di Ferragosto per motivi di traffico e di viabilità????? Invece di potenziare si sospende del tutto???

Per non parlare dei tanti disservizi avvenuti in questi ultimi mesi: